Escritor da Guiné-Equatorial candidato a prémio de direitos humanos em Espanha

Tomás Ávila Laurel, 54 anos, é o autor mais traduzido da Guiné Equatorial, tendo nascido na ilha de Ano Bom e vivido boa parte da vida na capital, Malabo, até ter sido forçado, em 2011, a abandonar o país após uma greve de fome em protesto contra o regime do Presidente, Teodoro Obiang, no poder há 40 anos.

O escritor vive, desde então, em Espanha, onde já trabalhou como vendedor ambulante, enfermeiro e editor.

Tomás Ávila foi nomeado na categoria "Internacional", que distingue o mérito de personalidades e associações por ações em defesa dos direitos humanos fora de Espanha.

O escritor irá disputar o galardão com a associação Bemposta Nacion de Muchachas, da Colômbia, que promove a integração de crianças e adolescentes, com a secção de Arquivos e Direitos Humanos do Conselho Internacional de Arquivos e com a organização não-governamental Secretaria de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, também da Colômbia.

Na apresentação, a APDHE destaca que o escritor "trabalhou constantemente pela democracia do seu país" e "contra a negação que há em Espanha do seu passado colonial em África".

Com duas dezenas de livros publicados de vários géneros literários, a sua obra mais conhecida é a novela "Arde o monte durante a noite" (2009), cuja versão inglesa foi finalista no Prémio de Ficção Estrangeira Independente, em 2015, na Grã-Bretanha

Destacam-se ainda "A Carga" (1999) e "Avião de ricos, ladrão de porcos" (2008), publicados em espanhol.

A sua produção literária mais recente inclui "O juramento do monte Gurugú (2017)", publicado apenas em inglês, "Quando a Guiné se ia pelo mar" (2019) e "Red Burdel" (2020).

Em 2019, Ávila foi protagonista do documentário "O escritor de um país sem livrarias", do jornalista catalão Marc Serena.

Através da vida do escritor, a longa-metragem pretende mostrar a realidade dos direitos humanos na Guiné Equatorial sob o regime do Presidente Teodoro Obiang, no poder há mais de 40 anos.

A peça "Annobón", da associação Fora de Quadre, baseada na novela do escritor "Arde o monte durante a noite" foi distinguida recentemente com o Prémio Adrià Gual do Instituto de Teatro de Barcelona e tem estreia prevista para 2021 no Festival Grex de Barcelona.

A Associação para os Direitos Humanos em Espanha (APDHE), com mais de 40 anos de existência, distingue anualmente em três categorias - nacional, internacional e comunicação social - pessoas, organizações e instituições que se destacam na defesa dos direitos humanos.

A primeira edição dos prémios DDHH teve lugar em 1982.