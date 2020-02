Escritor francês defende direito de voto proporcional à esperança de vida

Em entrevista ao Europa Minha, falou da necessidade de criar verdadeiros projetos no pós-Brexit, das razões que provocam as tensões sociais em França, do fenómeno Greta Thunberg, e ainda do seu último livro, que reflete de forma biográfica a importância do amor e do divórcio.



Orsenna esteve em Lisboa para participar na Noite das Ideias, iniciativa do Instituto Francês em colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian.