Escritor ugandês libertado sob fiança voltou a ser detido horas depois

Eron Kiiza disse desconhecer onde se encontra detido o seu cliente, um escritor de ficção satírica, que tem julgamento marcado para 01 de fevereiro.

O advogado, que desconhece o que se passou, afirmou que recebeu informações de que Rukirabashaija foi levado da prisão de segurança máxima onde estava detido, nos arredores de Kampala, por homens não identificados que pareciam agentes da segurança.

Os documentos do tribunal que Eron Kiiza levava e que estabeleciam a decisão judicial da libertação sob fiança foram confiscados.

Rukirabashaija, que está detido desde 28 de dezembro, foi acusado no início deste mês das acusações de "comunicação ofensiva" por seus alegados esforços na rede social Twitter para "perturbar a paz" do Presidente da República, Yoweri Museveni, e do filho deste, tenente-general Muhoozi Kainerugaba, comandante das forças de infantaria do país da África Oriental.

Kakwenza Rukirabashaija foi acusado em 11 de janeiro de "linguagem ofensiva" contra Yoweri Museveni, no poder desde 1986, e contra Muhoozi Kainerugaba, numa série de intervenções na rede social Twitter.

Rukirabashaija é o autor do romance satírico "The Greedy Barbarian" (`O Bárbaro Ganancioso`), que descreve um país imaginário atormentado pela corrupção.

Recentemente, o escritor intensificou as suas críticas a Kainerugaba, um general que muitos veem como o sucessor do seu pai, atualmente com 77 anos, chamando-lhe "gordo" e "resmungão".

De acordo com um documento divulgado pelo tribunal de Kampala no passado dia 11, os procuradores acusam o escritor de, "intencional e repetidamente", ter utilizado a sua conta na rede social Twitter para "perturbar a paz de sua Excelência [Yoweri Museveni], sem um propósito legítimo de comunicação".

O Ministério Público já contestou uma primeira decisão judicial, que determinou a libertação "incondicional" do escritor.

Os Estados Unidos e a União Europeia, entre outros, apelaram à libertação de Rukirabashaija.

Detido várias vezes desde a publicação de "The Greedy Barbarian", Kakwenza Rukirabashaija revelou ter sido torturado durante interrogatórios relacionados com o seu livro.

Visto como reformador quando tomou o poder em 1986, Museveni tem desde então reprimido sistematicamente a dissidência política no Uganda. Também alterou a Constituição do país, que lhe permite hoje ser reeleito sem quaisquer restrições.