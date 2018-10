Escultores de Poti Velho atentos às eleições no Brasil

Foto: Reuters

De acordo com o instituto Data Folha, Bolsonaro conta com o apoio de 56% dos eleitores contra os 44% de Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores.



O repórter António Jorge, um dos enviados especiais da Antena 1 a estas presidenciais, está em Poti Velho, no estado do Piauí, no nordeste do país, onde os escultores trabalham a argila moldando a imagem de Nossa Senhora de Fátima e com os olhos nas eleições deste domingo.



As presidenciais brasileiras estão marcadas para este domingo.