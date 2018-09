Escultura encomendada à portuguesa Leonor Antunes em exposição coletiva em Londres

Lusa26 Set, 2018, 09:56 | Mundo

A peça foi encomendada e feita expressamente para esta exposição, intitulada "Space Shifters`, que abre hoje e prossegue até 06 de janeiro.

A escultura da portuguesa, uma série de triângulos em arame de cobre suspensos em cordas que descem do teto ao chão, chama-se "Discrepencies with A." e faz uma referência à artista têxtil Anna Albers.

O comissário da exposição, Cliff Lauson, disse à agência Lusa que Leonor Antunes se inspira frequentemente em mulheres artistas, designers e arquitetas, pelo que os triângulos têm a forma da letra "A".

"Esta obra foi feita para esta sala, para ser colocada de forma vertical e aproveitar a luz das nossas novas claraboias no teto. É muito elegante", elogiou.

Na mesma sala, no piso superior, estão obras dos artistas Felix Gonzalez-Torres, Rori Horn, Robert Irwin, Ann Veronica Janssens, Josiah McElheny, Monika Sosnowska e De Wain Valentine.

No total, a exposição contém obras de arte de 20 artistas internacionais, que "procuram alterar ou perturbar a sensação de espaço do visitante e reorientar a sua perceção do espaço de forma subtil e intensa", descreve a apresentação.

Várias são construídas a partir de materiais refletores ou translúcidos, como o vidro, a resina e o espelho, com o objetivo de provocar reações fisiológicas e psicológicas.

Leonor Antunes, 43 anos, vencedora do Prémio EDP Novos Artistas em 2001, realizou, nos últimos anos, exposições individuais no Museu Pérez Art, em Miami, na Kunsthalle Basel, em Basileia, no Museu de Arte Moderna de Paris, no Reina Sofía, de Madrid, e no Museu de Serralves, no Porto.

Em Londres expôs no ano passado na Whitechapel Gallery e, este ano, mostrou trabalho na Marian Goodman Gallery.

Madeiras, bambu, pele, corda, fios e bronze são alguns dos materiais usados habitualmente por Leonor Antunes para criar esculturas que refletem o ambiente que as rodeiam, e, ao mesmo tempo, faz referências a figuras menos conhecidas da história da arquitetura e design do século XX, como a sueca Greta Grossman e a norte-americana Maya Deren.

O trabalho da portuguesa fez também parte de várias exposições coletivas, incluindo as bienais de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, de Berlim e de Singapura, e esteve exposto em diversos museus internacionais.