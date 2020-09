Esforço africano na luta contra a pandemia elogiado por CDC

Com condições de vida mais precárias, habitações sobrelotadas que impedem o cumprimento do distanciamento físico e sistemas de saúde frágeis, a maioria das previsões apontava para um cenário catastrófico da evolução da pandemia no continente africano.No entanto, os números atuais estão muito abaixo destas previsões e a evolução da pandemia tem contrariado uma realidade que contradiz aquilo que era expectável.

Desde o início de março, África registou 1,4 milhões de casos confirmados de infeção e 34 mil mortes – números que estão muito abaixo dos registados na Europa, Ásia ou América.

Os níveis mais baixos de obesidade por exemplo, comparativamente aos mais elevados nos EUA e na Europa, ajudam a explicar a menor letalidade.John Nkengasong, diretor do CDC África, explicou ainda que as rápidas intervenções desempenharam um papel crucial na redução da propagação da Covid-19 no continente africano.Nkengasong atribui, no entanto, o sucesso do baixo número de casos a um “esforço continental conjunto”, que se focou na “intensificação da testagem, acompanhamento da monitorização de contactos e, principalmente, no uso de máscara”.“Em muitos países, incluindo na Etiópia, onde eu vivo, se forem às ruas de Adis Abeba, irão ver que quase 100 por cento das pessoas usa máscara”, disse o diretor do CDC África à BBC “Este vírus está na comunidade e sem uma forte resposta comunitária e um forte envolvimento da comunidade não há hipótese de o combater”, acrescentou Nkengasong, sublinhando queNo entanto, uma outra explicação que tem sido apontada para a baixa mortalidade neste continente consiste na possibilidade deNkengasong descreve, por sua vez, estas alegações como “falsas”.“Podemos não ter contabilizado todos os casos, assim como em outras partes do mundo, mas aqui não vemos pessoas a cair mortas nas ruas ou enterros em massa a acontecer”, sublinhou o diretor do CDC África.Os cientistas reconhecem que nem sempre é fácil obter dados confiáveis, mas explicam que

Várias teorias apontadas

Nos estágios inicias da pandemia, vários especialistas concordavam que o continente enfrentava uma grande ameaça com o novo coronavírus., admitiu o professor Shabir Madhi, o principal virologista da África do Sul e uma figura importante na procura por uma vacina para Covid-19.No entanto, a realidade revelou-se diferente do que apontavam as previsões, com“A maioria dos países africanos não tem um pico de infeções. Não percebo porquê. Estou completamente perdido”, disse Madhi, citado pela BBC., acrescentou o virologista.“A densidade populacional é um fator-chave. Se não houver a capacidade de manter o distanciamento social, o vírus multiplica-se”, alertou o professor Salim Karim, chefe da equipa consultiva do Ministério da Saúde sul-africano para a Covid-19.No entanto, especialistas estão agora a equacionar o oposto:“Parece possível que as nossas dificuldades, as nossas más condições, possam estar a trabalhar a favor dos países africanos e da nossa população”, disse o professor Madhi.A sustentar esta hipótese está uma recente teoria que, como uma possível resposta para este “enigma”, aponta que“É uma hipótese”, reconheceu Madhi, explicando que dados científicos dos EUA também parecem sustentar esta possibilidade de uma imunidade pré-existente., acrescentou o professor.“Não consigo pensar em mais nada que possa explicar o número de pessoas completamente assintomáticas que estamos a ver. Os números são completamente inacreditáveis”, disse Madhi.No total, o continente africano regista 34.327 óbitos e 1.420.629 casos confirmados. A África do Sul é o país mais afetado pela pandemia do continente, com um total de 663.282 casos e 16.118 óbitos.Apesar da queda no número de casos que tem vindo a ser observada, os especialistas alertam para a possibilidade de um aumento acentuado nos próximos meses e para a hipótese de uma segunda vaga de infeções, à medida que vários países diminuem as restrições.