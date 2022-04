Esforços para a abertura de um corredor humanitário em Mariupol voltam a falhar

A abertura de um corredor humanitário na cidade portuária de Mariupol, cercada pelas forças russas, continua difícil.De acordo com a BBC, três veículos da Cruz Vermelha partiram de Zaporizhzhia para Mariupol com o objetivo de tentar retirar civis, depois de terem recebido garantias de segurança por parte da Ucrânia e da Rússia. "Temos permissão para avançar e estamos a caminho de Mariupol. Estamos com esperança que a operação comece hoje", referiu Ewan Watson, porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha."A população precisa desesperadamente deste corredor humanitário", disse Watson. No entanto, as equipas da Cruz Vermelha não tiveram autorização para levar ajuda humanitária.

A abertura do corredor humanitário devia ter acontecido na quinta-feira, mas foi adiada por 24 horas, depois dos pedidos dos presidentes francês e alemão.

O assessor do autarca de Mariupol, Petro Andryushchenko, disse esta sexta-feira que as forças russas têm, desde quinta-feira, impedido a entrega de ajuda humanitária na cidade, deixando claro que a abertura do prometido corredor humanitário não foi cumprida."Além disso, desde ontem, os ocupantes não permitiram categoricamente a entrada de nenhuma ajuda humanitária - mesmo em pequenas quantidades - na cidade”, acrescentou.

Autocarros retidos e ajuda humanitária confiscada

Na quinta-feira surgiam notícias promissoras para os 170 mil moradores de Mariupol que continuam retidos na cidade sitiada pelas forças russas, sem energia e com bens alimentares cada vez mais escassos.Kiev enviou 45 autocarros para a cidade portuária para ajudar a retirar civis, depois de o Ministério russo da Defesa ter anunciado na noite de quarta-feira um "regime de silêncio", ou seja, um cessar-fogo local, a partir das 10h00 de quinta-feira (07h00 em Lisboa)Vereshchuk disse ainda que 1.458 pessoas chegaram a Zaporizhzhia na quinta-feira nos seus próprios carros, sendo 631 provenientes de Mariupol e 827 provenientes das cidades de Berdiansk, Enerhodar, Melitopol, Polohy, Huliapole e Vasylivka, na região de Zaporizhzhia.Mariupol, um porto estratégico no Mar de Azov, com mais de 400.000 habitantes, tem sido um dos principais focos da invasão russa da Ucrânia, que teve início há cinco semanas, e tem sofrido bombardeamentos quase constantes.

Várias tentativas para organizar corredores humanitários têm falhado, com a Rússia e a Ucrânia a trocarem acusações. Moscovo tem negado reiteradamente ter como alvo civis nos seus ataques.