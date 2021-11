Eslováquia anuncia restrições para os não vacinados

"Optámos pelo confinamento rigoroso das pessoas não vacinadas" justificou o primeiro-ministro Eduard Heger, em declarações à estação pública RTVS.

Os não vacinados deixam de estar autorizados a frequentar o comércio não tradicional, mesmo com um teste negativo ao coronavírus.

Heger também declarou que proporá ao Governo um projeto de vacinação obrigatório para os idosos.

A Eslováquia regista a quarta taxa de incidência mais elevada do mundo, com 917 casos de covid-19 por 100.000 habitantes no decurso dos últimos sete dias, atrás da Eslovénia e das vizinhas Áustria e República Checa, segundo um balanço da agência noticiosa AFP.

"Esta elevada taxa é o resultado de diversos fatores, incluindo sobretudo a baixa taxa de vacinação", indicou hoje à AFP o presidente da associação dos sindicatos médicos, Peter Visolajsky.

"As restrições adotadas permanecem muito frágeis e não são tão eficazes como quando se registou a circulação da anterior variante do coronavírus", precisou.

Segundo este especialista, uma melhor aplicação das restrições existentes e ainda "uma vacinação mais importante poderiam permitir a redução do número de infeções".

"A vacinação obrigatória seria um passo importante na Eslováquia, mas isso tornaria necessária uma justificação médica", acrescentou.

Apenas 45,7% dos 5,4 milhões de eslovacos estão vacinados, uma das taxas de vacinação mais baixas da União Europeia.

A covid-19 provocou pelo menos 5.148.939 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,91 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse com base em fontes oficiais.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.339 pessoas e foram contabilizados 1.123.758 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.