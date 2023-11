Eslováquia. Primeiro-ministro ameaça restringir os meios de comunicação social

, nomeadamente os canais de televisão nacionais, afirmou o primeiro-ministro da Eslováquia. Alega que estes meios de comunicação social “declaram abertamente ódio e hostilidade contra o Smer e espalham estas tendências com alegria"., disse o primeiro-ministro, acrescentando que,, conta o The Guardian

Robert Fico voltou a assumir pela terceira vez a liderança da Eslováquia no passado mês de outubro, depois de o seu partido populista Direção-Democracia Social, conhecido por Smer, ter vencido as eleições parlamentares a 30 de setembro e liderar agora um Governo de coligação.





Fico já tinha assumido as funções de primeiro-ministro entre 2006 e 2010 e posteriormente entre 2012 e 1018, tendo deixado o cargo após o assassinato de Ján Kuciak, um jornalista de investigação do website informativo Aktuality, e da sua noiva, Martina Kušnírová.

Na altura os assassinatos dos jornalistas provocaram uma crise política no país e colocaram em causa a liberdade de imprensa., segundo o relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras,Os comentários críticos recentemente endereçados à comunicação social pelo primeiro-ministro estão a suscitar preocupações na Eslováquia e no estrangeiro, com algumas vozes a considerar que a liberdade de imprensa no país está de novo a ser atacada pela retórica de Robert Fico, com a Eslováquia a seguir o caminho da vizinha Hungria, que está classificada na 72ª posição no Índice dos Repórteres Sem Fronteiras.afirmou Pavol Szalai, chefe da secção da UE e dos Balcãs da Repórteres Sem Fronteiras (RSF), segundo o The Guardian Szalai explica queTambém a presidente da Eslováquia, Zuzana Čaputová, defendeu a liberdade de imprensa nas redes sociais:, escreveu.