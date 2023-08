"Esmagadora maioria" apoia lei que exclui candidatos não patriotas em Macau

"Os diversos setores da sociedade, na sua esmagadora maioria, concordam e apoiam as orientações e o conteúdo da revisão da Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo (...), considerando que (...) é necessária e oportuna, e contribui para a implementação plena do princípio 'Macau governado por patriotas'", de acordo com o relatório final da consulta pública.

Por outro lado, entendem ser importante para "a concretização do conceito geral da segurança nacional, a melhor salvaguarda da ordem da gestão da eleição, a garantia dos residentes no exercício do direito fundamental de eleição, bem como a manutenção da prosperidade, estabilidade e tranquilidade a longo prazo",

Na consulta pública, o Governo de Macau recebeu 2.439 opiniões por tema, cuja concordância variou entre os 88,94% e os 96,1%.

"Quem detém o poder de governação da RAEM (Região Administrativa Especial de Macau) deve ser uma pessoa que ama a Pátria e Macau", justificou o governo nas conclusões do relatório da consulta pública, que durou 45 dias.

A 15 de junho, o Governo de Macau anunciou a intenção de avançar com uma nova lei eleitoral que prevê a exclusão de candidatos considerados "antipatriotas" sem direito a reclamação ou recurso contencioso junto dos tribunais.

Na revisão da lei eleitoral propõe-se ainda que a verificação dos candidatos passe a ser feita pela Comissão de Defesa da Segurança do Estado da RAEM.

Em 2021, as autoridades de Macau excluíram cinco listas e 20 candidatos das eleições para a Assembleia Legislativa (AL), agendadas para setembro, 15 dos quais associados ao campo pró-democracia, por "não serem fiéis" a Macau.

Os Estados Unidos e a União Europeia criticaram esta exclusão, sustentando que tal contraria os direitos garantidos na Lei Básica, a `miniconstituição` do território, o pluralismo político e restringe o debate democrático.

A AL é composta por 33 deputados, 14 eleitos por sufrágio universal, 12 escolhidos por sufrágio indireto (através de associações) e sete nomeados pelo chefe do Executivo, que, por sua vez, é escolhido por uma comissão eleitoral composta por 400 membros, representativos dos quatro setores da sociedade.