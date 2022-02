Espaço altera estrutura do cérebro de astronautas

O estudo, divulgado na publicação da especialidade Frontiers in Neural Circuits, resulta de uma colaboração entre as agências espaciais europeia (ESA) e russa (Roscosmos) e analisou as imagens dos cérebros de 12 cosmonautas antes e depois da sua permanência no espaço, que em média durou cerca de seis meses.O cérebro humano pode mudar e adaptar-se na sua estrutura e função ao longo da vida.À medida que a exploração humana do espaço vai ganhando "novos horizontes", é "", justifica em comunicado a Frontiers, que edita a publicação de acesso aberto Frontiers in Neural Circuits.Estudos anteriores concluíram que uma viagem espacial tem a potencialidade de alterar a forma e a função do cérebro. O novo estudo detetou mudanças na estrutura do cérebro.", afirmou, citado no comunicado, o primeiro autor da investigação, Andrei Doroshin, da Universidade Drexel, nos Estados Unidos.Segundo os autores, novos estudos poderão vir a suportar medidas a adotar para minimizar os efeitos da microgravidade no cérebro dos astronautas.

Atualmente, os astronautas praticam pelo menos duas horas diárias de exercício físico na Estação Espacial Internacional para contrariar a perda de massa muscular e óssea.