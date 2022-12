Espaço marítimo de Cabo Delgado está "totalmente livre"

"A componente naval consolidou todos os espaços marítimos junto à costa de Cabo Delgado, sobretudo na margem norte. São áreas que estão totalmente libertadas", disse Eugénio Muatuca, em declarações a órgãos de comunicação social estatais na província de Cabo Delgado.

Segundo a fonte, os esforços de parceiros que apoiam as forças governamentais em equipamento e formação dinamizou a sua capacidade no terreno, permitindo a recuperação de pontos que estavam nas mãos dos insurgentes, como é o caso do porto de Mocímboa da Praia, que esteve durante quase um ano sob domínio rebelde.

"O Porto de Mocímboa da Praia está a funcionar normalmente e as atividades ligadas aos projetos de gás [no distrito de Palma] também estão a funcionar normalmente", frisou Eugénio Muatuca.

"Neste momento, as nossas forças estão posicionadas no sentido de desencorajar qualquer atividade ilícita e garantir a segurança das populações, que gradualmente têm estado a regressar às suas aldeias para desenvolver as suas atividades", acrescentou.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da SADC, libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.