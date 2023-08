Espanha. Acordo de princípio conseguido entre PSOE e Junts per Catalunya

(em atualização)







Após horas de intensas negociações, Jordi Turull informou a direção do partido pró-independência catalão, reunida esta manhã, que há acordo em três dos pontos que exigiram aos negociadores, que têm a ver com o uso do catalão nas Cortes e com uma investigação sobre a espionagem de apoiantes pró-independência. A nova legislatura espanhola, saída das eleições de 23 de julho, arranca esta quinta-feira com a constituição formal do parlamento. Cabe depois ao chefe de Estado, o Rei Felipe VI, fazer uma ronda de audições com os partidos representados no parlamento e indicar um candidato a primeiro-ministro, que para ser investido tem de ser votado e aprovado pelo plenário dos deputados.



Com o seu voto e o da ERC, que anunciou um acordo com o PSOE, o bloco progressista tem 178 lugares, contra 171 dos conservadores.



A sessão no Congresso começou às 10h00 com uma intervenção da antiga presidente, Cristina Narbona, que apelou ao "respeito, empatia e responsabilidade" dos deputados eleitos.



Sanchez, que assumiu o poder pela primeira vez em 2018, tem governado desde o início de 2020 graças a uma coligação minoritária com o partido de extrema-esquerda Podemos, que se fundiu com outros grupos em Sumar.



O conservador Partido Popular ganhou mais lugares do que os socialistas em julho, mas não garantiu uma maioria absoluta e enfrenta uma batalha difícil, uma vez que até agora não tem apoio suficiente para formar governo.