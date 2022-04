Espanha anuncia envio de 200 toneladas de material militar

"Esta é a maior remessa feita (pela Espanha). Mais do que duplica o que enviámos até agora", disse Sánchez, durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

"Um navio da Marinha espanhola, o `Ysabel`, deixou hoje um porto espanhol com destino à Polónia, carregado com 200 toneladas de munições e equipamentos modernos", acrescentou o líder espanhol.

"Este barco transporta 30 camiões, vários veículos especiais de transporte pesado e 10 pequenos veículos carregados com equipamento militar que serão depois transferidos para a Ucrânia", disse Sanchez.

Até agora, Madrid enviou uma dúzia de aviões carregados com equipamentos militares para a Ucrânia, disse a ministra da Defesa, Margarita Robles, na segunda-feira.

Durante a sua visita hoje à Ucrânia, o primeiro-ministro espanhol condenou as "atrocidades" atribuídas às forças russas na cidade de Borodianka, perto de Kiev.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU - a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).