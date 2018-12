Espanha aprova aumento do salário mínimo na próxima semana

RTP12 Dez, 2018, 11:25 | Mundo

A medida que prevê o aumento do salário mínimo surge no acordo entre o PSOE e o Podemos sobre o Orçamento do Estado para 2019. | Susana Vera - Reuters

A proposta que visa aumentar o salário mínimo em 22 por cento vai ser aprovada na próxima sexta-feira durante a reunião do conselho de ministros em Barcelona, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro Pedro Sánchez.



Durante o anúncio, o primeiro-ministro reforçou que o aumento do salário mínimo tem uma explicação clara: “um país rico não pode ter trabalhadores pobres”.

🙋🏽‍♂️🙋🏻‍♀️"Un país rico no puede tener trabajadores pobres" @sanchezcastejon.



El próximo viernes 21, el #CMin aprobará la subida del Salario Mínimo Interprofesional porque el gobierno tiene "un proyecto de prosperidad compartido para toda España". pic.twitter.com/1TxmWwyt77 — PSOE (@PSOE) 12 de dezembro de 2018



O aumento de 164 euros representa a maior subida desde 1977 e pretende, de acordo com o primeiro-ministro, impulsionar “a prosperidade em todos os territórios”. O novo valor entra em vigor a partir de janeiro. O salário mínimo em Espanha é, neste momento, de 735,9 euros.



A discussão sobre o aumento do salário mínimo foi antecipada, visto que inicialmente seria a 28 de dezembro. Esta medida será aprovada através de um decreto-lei.



As opiniões entre os líderes dos partidos eram divergentes, com Pablo Iglesias a exigir um aumento para os 1000 euros e Pedro Sanchéz a defender uma subida de apenas 850 euros.



Entre as outras medidas propostas no acordo, assinado em outubro entre os dois partidos, estão o aumento do IRS e dos apoios à habitação.