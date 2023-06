Espanha assume presidência do Conselho da União Europeia

Foto: Daniel Prado - Unsplash

Espanha assume no próximo sábado a presidência do Conselho da União Europeia. Concluir o Pacto Europeu de Migração e Asilo, reforçar a autonomia estratégica da Europa, bem como terminar importantes acordos comerciais com a América Latina, são algumas das prioridades deste semestre.