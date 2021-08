Espanha bate recorde de temperatura do país com 47,4 graus no sábado

Juan Carlos Cardenas - EPA

A vaga de calor abrasador que assola Espanha bateu o recorde absoluto de temperatura no país, no sábado, com 47,4 graus registados em Montoro, na província de Córdoba, de acordo com a Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).