Espanha. Começou esta segunda-feira o debate de investidura

Na próxima terça-feira, terá lugar a primeira votação depois de um debate com todos os partidos.



Para conseguir formar um executivo, o líder do PSOE precisa de 176 votos, uma maioria que se antevê difícil e que poderá levar a uma segunda votação já na próxima quinta-feira.



A correspondente da RTP em Madrid, Daniela Santiago, refere que está a ser difícil chegar a acordo com o Podemos, no que poderá ser o primeiro Governo de coligação de Espanha.