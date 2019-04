Espanha. Comissário europeu vê extrema-direita como perigo para a democracia

Foto: Marcelo del Pozo - Reuters

Numa altura em o país aguarda com expetativa para conhecer o resultado do partido Vox nas eleições de domingo, Pierre Moscovoci avisa, no jornal El País, que as forças de extrema-direita abrem caminho a alianças perigosas.





Ainda assim, o comissário europeu acredita que Espanha tem um bloco político central, que vai evitar o triunfo do populismo.A campanha eleitoral segue marcada pela luta independentista da Catalunha.O enviado especial da Antena 1 a Barcelona, Joaquim Reis, foi visitar uma gelataria que recebeu, no início da semana, a candidata do Ciudadanos.Desde esse dia, a proprietária tem sido insultada e já há uma campanha em curso para fechar o estabelecimento.