Espanha congelou anúncio de 1.177 mortes por Covid-19 desde 25 de maio

Nos últimos dias, as autoridades espanholas anunciaram que não morreu ninguém no país vitima do novo coronavirus, quando na verdade se descobriu agora que morreram 1.177 pessoas.



A denúncia foi feita por um jornal e o governo, questionado, alegou que os verdadeiros números estavam congelados devido a uma mudança técnica.



A Correspondente da RTP em Madrid, Daniela Santiago, está a acompanhar a situação em Espanha.