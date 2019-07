Espanha. Congresso volta a chumbar investidura de Sánchez

RTP25 Jul, 2019, 14:37 / atualizado em 25 Jul, 2019, 16:08 | Mundo

O fracasso das negociações do PSOE com o Unidas Podemos impediu que Pedro Sánchez conseguisse os votos suficientes para ser investido como primeiro-ministro | Sergio Perez - Reuters

Antes da segunda votação dos deputados, Pedro Sánchez já estava consciente de que não teria a maioria favorável. Com a abstenção do Unidas Podemos, o socialista não conseguiu os votos suficientes para ser investido. O fracasso das negociações do PSOE com o Unidas Podemos impediu que Pedro Sánchez conseguisse os votos suficientes para ser reconduzido como primeiro-ministro.





A poucos minutos da segunda votação no Congresso dos Deputados, estava tudo em aberto. Depois do anúncio da abstenção do Unidas Podemos, Pedro Sánchez fez um discurso assumindo a derrota e dizendo que recusava ser Presidente do Governo a todo o custo e que não aceitava ter dois governos dentro do governo.



"O senhor Iglesias [líder do Unidas Podemos] continua sem perceber que temos falta de ter um governo, não dois governos”, disse Pedro Sánchez.







Depois de anunciar a abstenção do Podemos, Pablo Iglesias fez uma última oferta: renunciar ao Ministério do Trabalho, deixando em aberto ainda um possível acordo até à hora da votação.







A minutos da votação, o PSOE recusou a proposta de última hora do Podemos dizendo, segundo El País, que "não há pastas de primeira nem de segunda categoria" e "todos os ministérios contribuem para melhorar a vida dos cidadãos e formam parte do Conselho de Ministros de Espanha".





O Parlamento espanhol chumbou pela segunda vez esta semana a investidura de Pedro Sánchez. Agora o candidato do PSOE tem até setembro para fazer uma nova tentativa, antes da marcação de eleições antecipadas para novembro.







Na segunda votação que decorreu esta quinta-feira ao início da tarde, o socialista espanhol recebeu o apoio de 124 deputados, o voto contra de 155 e a abstenção de 67.







Ao contrário da sessão de terça-feira, nesta segunda votação o PSOE precisava apenas de uma maioria relativa (ou seja, mais votos a favor do que contra) para assegurar a investidura.







Espanha vai continuar a ser governada por um executivo transitório e o cenário de eleições antecipadas volta a ganhar força. Entretanto, o Rei Felipe VI, terá de decidir se vai voltar a convidar o primeiro-ministro do executivo de gestão para ser candidato a ser investido, o que deverá acontecer, visto Sánchez ser o líder da força mais votada nas eleições de 28 de abril.