Espanha. Contas falsas no Twitter promovem Vox na campanha eleitoral

Um estudo do Instituto para o Diálogo Estratégico (IDS,sigla em inglês), instituto de investigação britânico que luta contra o extremismo, indica que uma alegada rede de contas falsas tem feito campanha a favor do partido Vox e disseminado conteúdo contra o Islão, a partir da Venezuela.



Segundo o diário El País, os investigadores descobriram uma rede de 2.228 contas de Twitter que suspeitam ser falsas e que, para além de mensagens a favor do partido de extrema-direita candidato às eleições gerais espanholas, partilhavam conteúdo islamofóbico.



De acordo com a investigação, a rede foi criada inicialmente com o propósito de atacar o governo venezuelano e nos últimos dias aumentou a sua atividade.



Esta rede pró-Vox publicou no Twitter cerca de 4,4 milhões de mensagens a favor do partido espanhol e o presidente da Vox, Santiago Abascal, foi mencionado mais de 460 mil vezes. Além disso, promovia hashtags relacionadas com o partido, como #EspañaViva e #SiguemeYTeSigoVOX.



Os investigadores identificaram cerca de 400 mil mensagens de ódio, assim como notícias falsas (fake news) partilhadas por alguns dos perfis falsos descobertos, como a falsa informação de que os muçulmanos a viver em Espanha receberiam mais subsídios públicos do que as famílias cristãs espanholas.





Com as eleições gerais em espanholas à porta, milhares de contas de várias redes sociais têm sido bloqueadas por tentativas de fomentar o ódio entre os eleitores, através de notícias falsas.



Não é a primeira vez que se identificam estratégias políticas semelhantes. As eleições gerais em Espanha decorrem este domingo, dia 28, e Santiago Abascal é um dos candidatos a primeiro-ministro.