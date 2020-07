Espanha. Desordem na divulgação de dados dificulta mapeamento dos novos surtos

As autoridades regionais são quem informa sobre os novos surtos. Mas,– que está definido como três ou mais casos relacionados, ou apenas um se acontecer num lar de idosos -,Por essa razão, a meia centena de surtos conhecidos em Espanha baseia-se apenas nas informações transmitidas pelas próprias comunidades autónomas aos meios de comunicação, que as divulgam. Muitas das vezes os números são confirmados por Fernando Simón, diretor de Emergências Sanitárias, nas conferências de imprensa semanais., o que ocorre após dois períodos de incubação do vírus sem novos casos, ou seja, 28 dias.A falta de informação unificada e de regras para a divulgação de novos dados resulta ainda em inconsistências a nível dos detalhes sobre os surtos. Algumas comunidades partilham todos os pormenores sobre os focos de infeção, enquanto outras são muito mais vagas.Madrid, por exemplo, informou na sexta-feira sobre um surto numa empresa, sem especificar que empresa é nem onde está situada. A cidade de Albacete, por outro lado,em duas famílias.

Discrepâncias nas medidas adotadas pelas regiões

É ainda da responsabilidade das comunidades autónomas espanholas gerir e resolver os focos que surgem. O facto de serem os governos regionais, sob as orientações do Ministério da Saúde, a decidir sobre as medidas que devem ser tomadas para travar a propagação do vírus, leva a que o controlo da doença seja realizado de forma diferente consoante a região, originando discrepâncias.Também o facto de não existirem regras que definam o número mínimo de casos para que seja decretado um confinamento, nem a área que precisa de ser delimitada nesse cenário, têm sido razão de incoerência no modo como se lida com a doença por toda a Espanha.Até agora, cada região tem confiado em especialistas de saúde pública para criar medidas de contenção, sempre que necessário.Em quatro regiões do município de Huesca, por exemplo, optou-se por um retrocesso no desconfinamento, mas sem restrições à circulação. Mas em outras duas regiões espanholas - Mariña Lucense e Segrià -, foram criados perímetros de segurança que os habitantes não podem ultrapassar.Neste momento, quase 300 mil pessoas estão confinadas nas cidades de Lleida (Catalunha) e Lugo (Galiza). Outras 80 mil viram-se forçadas a regredir para a fase dois do desconfinamento, em Aragão. Nas cidades de Santander e Albacete, dois prédios estão encerrados depois de lá terem sido detetados focos de infeção., sendo que apenas as comunidades autónomas das Astúrias e Rioja conseguem manter-se livres do novo coronavírus, após mais de duas semanas sem novos casos.Ainda assim, os epidemiologistas não esperam que seja necessário um novo confinamento geral da população em Espanha, como aconteceu a 14 de março. O próprio primeiro-ministro espanhol quis, no domingo, passar uma mensagem de “segurança e calma”.“A identificação de novos surtos demonstra que agora, quando não sabíamos como atuar para fazer frente à pandemia”, declarou Pedro Sánchez.

Desde que surgiu pela primeira vez em Espanha, o novo coronavírus já infetou mais de 268 mil pessoas, das quais 150 mil conseguiram recuperar da infeção. O número de óbitos fixa-se agora em 28385.