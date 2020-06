Espanha. Detido o ex-militar que disparou contra alvos com fotografias de políticos

Desde quinta-feira que o Ministério espanhol do Interior investigava, e da sua mulher, Irene Montero, assim como do ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, e do deputado do Podemos Pablo Echenique.O Corpo Nacional de Polícia de Espanha conseguiu rapidamente encontrar a localização onde foi gravado o vídeo, em Málaga, e identificar o homem que surgia no mesmo a simular os disparos contra as figuras políticas.Agora,. Toda a informação está a ser investigada pelo Ministério Público, a quem o Governo apresentou queixa.No vídeo, divulgado nas redes sociais, um dos homens mostra os alvos um a um, com as fotografias dos políticos bem visíveis, dizendo depois a palavra “sentença”. Nesse momento, o ex-militar começa a disparar sobre os alvos, acertando em todos eles.No final, ouvem-se risos e o protagonista dos disparos faz um gesto ofensivo com a mão em direção à câmara.

As investigações iniciais concluíram quee que o sítio onde aconteceram os disparos não era um dos que habitualmente são usados por agentes para praticar tiro.O executivo espanhol disse já condenar totalmente estas imagens, considerando que contêm “ameaças graves e semeiam o ódio”. Também os próprios visados no vídeo já se pronunciaram.e de alcançar uma recuperação económica que não deixe ninguém para trás. Enfrentamos os extremistas: justiça social, democracia, liberdade, Governo”, escreveu no Twitter Pablo Iglesias.