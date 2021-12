Espanha e Grécia mantêm divergências sobre cooperação militar espanhola com Turquia

Numa reunião mantida em Atenas, o ministro grego Nikos Dendias e o seu homólogo espanhol, José Manuel Albares, não conseguiram aproximar posições relativamente ao acordo com a Turquia, que causou mal-estar entre os dois países da União Europeia.

Numa declaração perante a imprensa, sem direito a perguntas, Dendias afirmou que expressou a sua "preocupação sobre a possível intenção de Espanha de fortalecer a sua cooperação militar com a Turquia".

"Desde 2008 que os Estados-membros se comprometeram a não exportar material militar que possa ser utilizado contra outro Estado-membro. [Albares] Disse-me que a Espanha atuará sempre dentro dos limites das decisões europeias", adiantou Nikos Dendias.

O ministro grego recordou que a Turquia é um fator de "desestabilização" e o "único país do mundo que ameaçou de guerra um país vizinho se este exercer os seus direitos previstos pelo Direito Internacional".

Albares, por sua vez, evitou mencionar o acordo hispano-turco e assinalou que a "Espanha é muito clara no apoio ao diálogo construtivo entre a Grécia e a Turquia e na busca de soluções em respeito do Direito Internacional".

Frisou, também, que "a Grécia sabe que conta com a Espanha como amiga".

Ambos os ministros revelaram também que na próxima visita de Dendias a Madrid será celebrado um memorando para estabelecer um mecanismo de consultas políticas regulares entre os dois países.

As divergências entre os dois países começaram após o encontro entre Sánchez e Erdogan, no mês passado, que terminou com o presidente turco a anunciar que pretende fabricar um porta-aviões e um submarino em colaboração com a empresa espanhola Navantia.

O anúncio foi mail recebido em Atenas, especialmente por o acordo prever a transferência de conhecimento tecnológico, e um porta-voz do Governo grego teve palavras contundentes para Espanha, lembrando que "os Estados-membros da UE estão vinculados às decisões do Conselho Europeu relativamente às violações do Direito Internacional por parte da Turquia".

A Grécia e a Turquia mantêm, há décadas, uma disputa sobre a delimitação do espaço marítimo no Mar Egeu e o Governo grego tem afirmado repetidamente que deseja uma posição mais contundente dos Estados, mas também da UE, incluindo sanções, contra as provocações da Turquia no Mediterrâneo.