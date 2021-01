Espanha e Reino Unido negociam acordo de cooperação militar pós-Brexit

Por decisão de Londres, o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia não contempla qualquer capítulo sobre política externa e defesa. Assim sendo,Neste momento, a cooperação militar entre Espanha e Reino Unido limita-se ao quadro da NATO, à qual ambos os países pertencem. Os acordos militares bilaterais entre as duas nações são atualmente escassos: um é de 1985 e foca-se na cooperação em material e equipamento de defesa; outro é de 2015, focando-se na troca de informações classificadas.Agora, as duas partes querem alcançar um ambicioso acordo que inclua todos os campos de cooperação em matéria de defesa: a realização de missões militares conjuntas, a ciberdefesa e a luta contra oserão os principais pontos a negociar.A maior delas aconteceu em 2000, quando o submarino nuclear Tireless atracou nesse território britânico do Sul de Espanha durante um ano, provocando inquietação na região e fortes tensões diplomáticas.Neste momento, Espanha mantém restrições ao uso da base britânica e recebe apenas através da NATO informação sobre os submarinos britânicos que se dirigem a Gibraltar, não existindo comunicação direta entre os ministérios da Defesa das duas nações.O acordo que está agora a ser negociado incluirá, assim, “medidas de confiança” respeitantes ao uso da base de Gibraltar, para que se “evitem os atritos que ocorreram regularmente no passado”, avançaram fontes diplomáticas espanholas aoSerão também abordadas(Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas).

O Reino Unido é, a par da França, a principal potência militar europeia, possuindo uma força nuclear própria e um assento no Conselho de Segurança da ONU.

Espanha e Reino Unido possuíam, até ao passado dia 31 de dezembro, medidas para Gibraltar sobre o meio ambiente, tabaco, cooperação policial e aduaneira e direitos dos cidadãos dessa região. Estando satisfeitas com a aplicação das medidas, as duas partes decidiram incluí-las, de modo reforçado, no novo acordo que está a ser negociado.Por terem expirado antes da finalização do novo acordo, estas medidas foram prorrogadas por mais seis meses. A“Creio que [o acordo] trará longevidade.”, assegurou aoFabian Picardo, ministro-chefe de Gibraltar, considerando o futuro acordo um “tratado de prosperidade partilhada”.