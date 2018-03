Espanha emite mandados de detenção internacional para seis independentistas

RTP23 Mar, 2018, 19:07 / atualizado em 23 Mar, 2018, 19:24 | Mundo

A decisão surge no mesmo dia em que foram colocados em prisão preventiva cinco outros membros do movimento independentista, por ordem do Supremo Tribunal de Justiça.



Entre eles está Jordi Turull, o candidato a presidente da Generalitat. Para este sábado estava marcada uma nova sessão do parlamento para tentar a investidura de Turull, depois de, na quinta-feira, a astenção da CUP ter impedido a investidura.



As decisões do Supremo fizeram com que milhares de manifestantes saíssem à rua com manifestações quer de apoio, quer de repúdio.





Centenares de manifestantes contrarios al encarcelamiento de los líderes independentistas dictado por Llarena se concentran en plaza Cataluña #Barcelona https://t.co/BOpLTWJ5Vr pic.twitter.com/ugrwSrL74l — Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 23 de março de 2018

Carles Puigdemont e os outros quatro independentistas (Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret e Clara Ponsatí) já tinham sido alvo de uma mandado europeu de detenção, que entretanto fora suspenso pelo Tribunal.