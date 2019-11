Espanha. Governo pode ser investido antes do Natal

e, se não conseguir, haverá uma segunda votação em que apenas necessita de uma maioria qualificada.Para conseguir ser investido como chefe do Governo antes do Natal Pedro Sánchez necessita de uma negociação rápida entre o PSOE e as restantes formações políticas e será necessário que vários partidos se abstenham.Apesar do acordo assinado ontem, o. Os socialistas elegeram 120 deputados e a coligação de esquerda fixou-se nos 35. Assim, representam apenas 155 representantes e a maioria na câmara baixa das Cortes espanholas é de 176. Para que Pedro Sánchez seja investido como chefe de Governo vai ser necessário convencer outras forças políticas a darem o aval a esta solução., como o Mais País que elegeu três deputados, o Partido Nacionalista Basco com sete deputados, a Esquerda Republicana Catalã que conta com 13 deputados e o EH Bildu que tem cinco representantes nas cortes.As negociações com o Mais País e com o Partido Nacionalista Basco serão tranquilas, uma vez que os dois partidos já se mostraram disponíveis para dar luz verde à coligação. Já os independentistas bascos e catalães de esquerda fazem mais exigências.O documento aprovado dá conta de um compromisso de “garantir a convivência da Catalunha e a normalização da vida política com formas de diálogo para um entendimento (…) respeitando sempre a Constituição”.

Direita critica o pré-acordo

Os partidos de direita já criticaram o pré-acordo. O Partido Popular afirmou que com o acordo entre o PSOE e o Unidas Podemos os socialistas “fecham a porta” a qualquer colaboração do PP.Já o Vox (extrema-direita e o terceiro partido mais votado nas eleições de domingo) afirma que, com esse acordo, “o PSOE abraça o comunismo bolivariano”.O Ciudadanos (direita-liberal) já anunciou que não irá apoiar o acordo de coligação porque o “considera nefasto e contrário da maioria dos espanhóis”.

Os passos até à investidura

Espanha está agora em contagem decrescente para a formação de um novo executivo.. O jornal El País aponta o eventual calendário para que Sánchez tome posse até ao Natal.Nessa terça-feira as Cortes, ou seja o Congresso e o Senado vão ser constituídas. Nesse mesmo dia, o deputado que alcançar a presidência do Congresso vai ao Palácio da Zarzuela para infirmar o Rei que as cortes estão constituídas. Começa assim a XIV legislatura.No dia seguinte, a 4 de dezembro, o Rei começa uma ronda de consultas. Como dia 6 de dezembro é feriado em Espanha – o Dia da Constituição - as reuniões devem prolongar-se até 11 ou 12 de dezembro. Se até lá Pedro Sánchez obtiver o apoio necessário é provável que Filipe VI proponha que seja investido.Entre 4 e 9 de dezembro os grupos parlamentares devem ser formalizados por escrito à mesa do Congresso. Os regulamentos estabelecem que esse período é de cinco dias úteis.Para segunda-feira, dia 16, apesar de a data não estar marcada, é provável que, se as rondas de consultas forem satisfatórias, arranque o debate de investidura. Nesse dia apenas o candidato à presidência do Congresso usará da palavra.A 17 de dezembro vai decorrer o segundo dia de debate e todos os restantes grupos vão usar da palavra. De seguida é realizada a primeira votação para a posse. Para ser investido Pedro Sánchez necessita do voto favorável de 176 dos 350 deputados que compõe o Congresso. Ou seja, de uma maioria absoluta.Se na primeira votação não for possível uma maioria absoluta, tem de ocorrer outro debate de investidura nas 48 horas seguintes. Nesse caso Pedro Sánchez necessita de uma maioria de “sins” para ser investido. Em caso de empate (por exemplo 170 votos a favor e 170 contra, mais 10 abstenções) significa que nenhum candidato é investido, uma vez que os votos a favor devem exceder os que são contra, menos um. Esta votação poderá ocorrer a 19 de dezembro.Para sexta-feira, dia 20, se tudo acontecer pela ordem indicada, o presidente do Governo poderá ser investido. A partir desse dia será também formalizado o nome dos ministros.Para já, e segundo o acordo alcançado entre o PSOE e o Unidas Podemos sobre a formação de um Governo de coligação,“Será concluído, em tempo útil, antes da investidura”, afirmou ontem Pedro Sánchez que foi corroborado por Pablo Iglesias.