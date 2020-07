Espanha homenageia vítimas da pandemia e profissionais de saúde

Espanha homenageou as vítimas mortais da pandemia e os profissionais de saúde que têm estado na linha da frente da luta contra a Covid-19. A cerimónia solene, presidida pelo rei Felipe sexto, decorreu no pátio do Palácio Real, em Madrid, e contou com a presença do Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde e de vários líderes europeus.