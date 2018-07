Espanha. Multa de 50 milhões por falta de tratamento das águas residuais

RTP25 Jul, 2018, 15:46 | Mundo

Ainda há nove locais para serem devidamente limpos. Enquanto não o for feito o tratamento, é imposta uma multa diária de 171 mil euros a Espanha.



Nos últimos 27 anos, Espanha teve cinco governos. Segundo o El País, nenhum deles cumpriu a diretiva sobre o tratamento adequado dos afluentes urbanos, imposto no dia 21 de março de 1991.

Bélgica, Luxemburgo, Grécia, Itália e Portugal também foram sancionados pelos mesmos motivos.

Depois de vários avisos, cartas e sentenças da União Europeia (UE) ao longo dos anos, a primeira multa é aplicada no valor de 50 milhões de euros.



Numa entrevista ao El País quando assumiu o cargo de ministra do Ambiente, Teresa Ribera revelou já saber desta situação. “Estamos prestes a receber a notificação de multas relativas ao incumprimento das obrigações de saneamento e limpeza das águas”, referiu na entrevista.



Espanha tem quatro processos por falta de tratamento das águas desde os anos 90. É sobre esses processos que o Tribunal de Justiça da UE se vai pronunciar esta quarta-feira. A diretiva de 1991 estabelece que os municípios com mais de 15 mil habitantes têm de cumprir uma série de exigências. O prazo para o cumprimento das mesmas era até 1 de dezembro de 2000.



Em 2011, Espanha foi condenada por incumprimento de limpeza das águas residuais em 37 locais diferentes com mais de 15 mil habitantes. A Comissão Europeia deu um novo prazo, que acabou por expirar no dia 31 de julho de 2013.





José Fiscal, responsável do Ambiente da Andaluzia, admitiu que as obras de tratamento das águas não foram concluídas na maioria dos municípios.



Depois de Bruxelas ter confirmado o “fraco progresso” na limpeza das águas, processou Espanha em abril de 2017.



Esta quarta-feira, o Tribunal de Justiça irá impor as sanções.