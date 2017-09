Espanha não gostou do Facebook em modo "1984"

Paulo Alexandre Amaral - RTP11 Set, 2017, 19:02 / atualizado em 11 Set, 2017, 19:03 | Mundo

A AEPD explica em comunicado que encontrou essas evidências de que o Facebook coleta dados “sobre ideologia, sexo, crenças religiosas, preferências pessoais e histórico de navegação (na Internet) sem informar de forma clara” os utilizadores do destino e objectivo dessas informações.



O Facebook tem agora dois meses para contestar esta multa, que não é a primeira do género na Europa.A agência espanhola entendeu, por seu lado, que estes dados serão usados “para fins publicitários, entre outras coisas”, o que classifica de grave atropelo da lei de protecção de dados. Um “delito muito grave”. Aliás, vários. “A existência de dois delitos graves e uma violação muito grave da lei sobre a protecção de dados e impõe no Facebook uma multa total de EUR 1,2 milhões".



Não estamos na presença de um novo livro de estilo. O Facebook já havia sido, pelas mesmas razões, multado. Por exemplo, em França, onde teve de pagar 150 mil euros por violação dos direitos dos utilizadores.



Trata-se contudo de ninharias que farão rir o departamento financeiro do Facebook. Os lucros dos últimos três meses em publicidade (precisamente uma das actividades que a infracção apontada está a beneficiar) chegaram aos 9,2 mil milhões de dólares, cerca de 9 mil milhões de euros.

Regresso a "1984"



A rede social Facebook surgiu em 2004, mas a comparação fácil – não por culpa nossa – remete-a para duas décadas antes, 1984, o romance de George Orwell passado num Estado autoritário e vigilante.



No comunicado em que se defende perante o organismo espanhol, o Facebook revela uma desfaçatez que, por contraditório que pareça, chega a fazer sentido: nós só conhecemos das pessoas o que as pessoas querem que nós saibamos. Em palavras do próprio Facebook: “Como explicámos à AEPD, os membros decidem a informação que querem adicionar ao seu perfil e compartilhar com os outros, como é o caso da sua religião”.



O que é verdade e remete para questões políticas. Se na Europa os dados pessoais são mais protegidos, nos Estados Unidos, fruto do ambiente pós-11 de Setembro e permanente, ou aparente, ameaça terrorista, há questões que se sobrepõem às liberdades individuais – política professada pelas sucessivas Administrações que passaram pela Casa Branca –, como seja a "segurança colectiva", expressão mágica que abre caminho a qualquer medida mais restritiva. O Patriotic Act assinado por George W. Bush é disso o epítome. Mas seria também bom atentar nas palavras de um dos pais da nação americana, Benjamin Franklin: “Aqueles que estão dispostos a abdicar da liberdade em nome da segurança, não merecem nem uma coisa nem a outra”.



Talvez venha desta idiossincrasia da sociedade americana a ideia dos administradores do Facebook de que a sua política nada faz que possa ferir as liberdades individuais dos europeus com esta recolha de dados sem aviso prévio. Mas que “não usaremos para fins de publicidade dirigida”, garante a rede social.



E há outras estratégias duvidosas. Por exemplo, graças a um “cookie” específico, a rede mantém os dados de uma pessoa que apague a sua página, mesmo que exija que estes sejam eliminados, durante mais de 17 meses. Sempre são 9 mil milhões por trimestre.