Espanha oferece porto, mas Open Arms rejeita dada "situação insustentável"

Francisco Gentico - Lusa

Há mais de duas semanas que cerca de uma centena de migrantes estão à espera de desembarcar em Itália. Os relatos que chegam do barco são de desespero, com migrantes a tentarem chegar a terra a nado.







“Estamos a avisar há dias. Gente à fome, violência, pânico. Que mais precisamos? Mortos? Têm que morrer aqui no mar? Espero que atuem já. É insustentável” apela Oscar Camps, fundador da organização Open Arms.







O governo italiano continua a recusar acolher os migrantes, ao contrário de França que já se disponibilizou para receber 40 pessoas.Em comunicado enviado às redações, a presidência do Governo espanhol considera inconcebível a resposta das autoridades italianas, em especial do ministro do interior, Matteo Salvini, de fechar todos os portos mesmo perante esta situação de emergência que se vive na embarcação. No passado sábado, Itália permitiu o desembarque de 27 menores.Na manhã deste domingo, outros 330 migrantes que procuravam chegar à ilha grega de Lesbos foram intercetados pelas autoridades turcas. São cidadãos sírios, iranianos, afegãos e iraquianos.