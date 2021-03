Espanha. Pablo Iglesias sai do Governo para se candidatar a Madrid

"Madrid precisa de um Governo de esquerda e creio que posso ser útil. Eu tenho pensado muito sobre isso e decidimos que, se os inscritos quiserem, vou candidatar-me às eleições em Madrid", afirmou num video divulgado através do Twitter.









"Transmiti a Pedro Sánchez a minha decisão de deixar o Governo quando começar a campanha eleitoral", confirmou Pablo Iglesias. "É uma honra ocupar um cargo em que posso agora ser mais útil, como madrileno e como antifascista".







Na mensagem, Pablo Iglesias disse ainda que quer impedir que "a extrema-direita se apodere das instituições" e que "esta oportunidade exige responsabilidade e altivez".







O ainda vice-presidente do Governo espanhol afirmar estar totalmente envolvido na política madrilena com o objetivo de derrotar a presidente da Comunidade de Madrid e candidata à reeleição do PP, Isabel Díaz Ayuso.







"Madrid enfrenta um grande risco, que é para a Espanha, de haver um governo de ultradireita com Ayuso e Vox", expôs Iglesias para justificar a decisão de plantar uma batalha política na região.







"Ao mesmo tempo, a história oferece-nos uma oportunidade que não podemos desperdiçar para finalmente termos um governo de esquerda na Comunidade de Madrid que reconstrua o setor público, trabalhe pela justiça tributária, cuide do meio ambiente, defenda a igualdade entre homens e mulheres".







Para Iglesias, é claro que "um militante deve estar onde for mais útil em todos os momentos".





"No dia 4 de maio podemos decidir se a extrema direita vai atacar Madrid ou se vamos detê-la".







Entretanto, Iglesias propôs Yolanda Díaz como candidata do partido às próximas eleições gerais e Ione Belarra como sua substituta no Ministério dos Direitos Sociais e Agenda 2030.







"Yolanda Díaz já é a melhor Ministra do Trabalho da história do nosso país", afirmou, acrescentando que "pode ser a próxima presidente do Governo da Espanha".



"Temos que apoiá-la para que se decida ser candidata do Unidas Podemos nas próximas eleições gerais", disse ainda.







Pablo Iglesias deixa, assim, a vice-presidência do executivo de Espanha, uma decisão inesperada, para se candidatar à liderança da comunidade de Madrid, com eleições antecipadas para 4 de maio. A sua saída é inesperada tanto para o PSOE como para o próprio Unidas Podemos.