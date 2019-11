O fim do bipartidarismo trouxe complicações. As sondagens dão os dois blocos, o da direita e o da esquerda, empatados no número de deputados, e nenhum deles com maioria absoluta.





Não se vislumbra, por isso, solução para a formação de um governo estável.



O Vox poderá ser “o grande vencedor” e o Ciudadanos como “o grande perdedor”.





O que parece certo é que antes do início de 2020, a Espanha não terá um novo Governo em plenas funções e a solução governativa pode não durar a legislatura toda.