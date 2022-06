Espanha. PP afasta extrema-direita do governo regional da Andaluzia

Em Espanha, o PP afasta a extrema-direita do governo regional da Andaluzia. Nesta altura contam-se os votos e, de acordo com as sondagens à boca das urnas, Junma Moreno, atual presidente da Junta da Andaluzia e candidato do PP, poderá alcançar a maioria absoluta nestas eleições.