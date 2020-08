"Espanha precisa de instituições robustas". Sánchez sai em defesa da monarquia

Pedro Sánchez apelou na terça-feira a que se mantenha a força das instituições, em particular a coroa, numa altura em que Espanha se encontra abalada pela pandemia de Covid-19. Num discurso diante do partido Podemos, parceiro do Governo, o primeiro-ministro afirmou queA saída do Rei emérito Juan Carlos de Espanha, depois de se ver envolvido em acusações de corrupção, situação que está a ser investigada pelas autoridades espanholas e suíças, está a criar divisão entre as forças políticas do país, com o Podemos e os partidos independentistas a aproveitarem para reabrir o debate sobre república e monarquia.Pablo Iglesias, líder do Podemos, disse mesmo acreditar que, “mais cedo ou mais tarde, os mais jovens irão impulsionar a implantação de uma república em Espanha” que substitua a monarquia constitucional.Em defesa da monarquia, o líder do Executivo espanhol argumentou na terça-feira que não há motivos para que esta seja controlada, até porque tal iria gerar uma instabilidade indesejável numa altura em que o país tem já de lidar com uma crise sanitária e económica gerada pelo novo coronavírus.

“Quem vai a julgamento são as pessoas, não as instituições”

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, Pedro Sánchez aproveitou ainda para elogiar a decisão do rei Filipe VI de se “distanciar” da “suposta conduta questionável e reprovável” do seu pai., considerou.“Sempre defendi que, para que haja uma democracia forte, as suas instituições têm de ser robustas, e as decisões do rei vão nessa direção”.Para o chefe do Governo, caso se comprove a existência de atos criminosos ou irregulares, esses afetarão Juan Carlos e não a coroa enquanto instituição., defendeu o primeiro-ministro espanhol.Questionado pelos jornalistas sobre pormenores da saída do rei emérito de Espanha, Pedro Sánchez remeteu para a confidencialidade das reuniões entre primeiro-ministro e chefe de Estado, não respondendo a perguntas como para que país se irá deslocar Juan Carlos I ou quem irá pagar pela sua segurança e outras despesas.Prevê-se que os próximos dias sejam marcados por iniciativas parlamentares sobre Juan Carlos e Filipe VI, nomeadamente para que se mantenham as investigações à coroa,O primeiro-ministro espanhol vê com naturalidade esta colisão de ideias., declarou, frisando, porém, que “o Governo de coligação tem muitos anos pela frente”.O debate sobre a monarquia em Espanha tinha já sido iniciado em 2012, quando se soube que Juan Carlos I participou numa caça a elefantes no Botswana enquanto o país atravessava uma crise económica. Com a reputação abalada, renunciou em 2014, passando o seu filho Filipe VI a tomar posse. Na altura, o conservador Partido Popular esteve na linha da frente da defesa da monarquia.