Espanha prepara-se para acabar com obrigação de máscara ao ar livre

A medida vai ser aprovada em Conselho de Ministros na próxima terça-feira, 8 de fevereiro, e entra em vigor no dia 10, revelou a ministra espanhola da Saúde, Carolina Darias.”, acrescentou Carolina Darias em declarações à rádio Cadena SER

Os internamentos por covid-19 ocupam atualmente uma em cada cinco camas em unidades de cuidados intensivos.

Segundo a governante, “foi uma medida de preocupação pelo tempo estritamente necessário e teve um efeito barreira”.O uso de máscaras em Espanha é obrigatório em todos os locais públicos, fechados ou abertos – com exceção para as praias e ambientes rurais – com ou sem distância, desde 22 de dezembro. Uma medida que entrou em vigor quando o país estava a lidar com uma sexta vaga da pandemia.Várias províncias estão a levantar gradualmente as restrições que foram introduzidas face à variante Ómicron.O país registou, até quinta-feira, 10.199.716 casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais de 94 mil mortos.Em relação à vacinação, 90,8 por cento dos maiores de 12 anos estão totalmente inoculados.