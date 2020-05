Espanha. Quase todas as comunidades querem reforçar desconfinamento

A fase de desconfinamento começou em Espanha e, com a nova extensão do estado de emergência, o plano do Governo inclui quatro etapas de alívio gradual de restrições, até ao "novo normal".





Neste momento, praticamente todo o país está na fase 0 do desconfinamento, excepto as ilhas La Gomera, El Hierro, La Graciosa e Formentera que já entraram na primeira fase, uma vez que tiveram poucos casos de infeção do novo coronavírus.





As comunidades autónomas, no entanto, consideram estar já preparadas para também entrar na fase 1. Na quarta-feira, apresentaram propostas ao Ministério da Saúde para o abrandamento das restrições. A grande maioria quer entrar na Fase 1 já na próxima segunda-feira, pedindo para aliviar o confinamento a lojas e a terraços semi-abertos, assim como, permitir reuniões com menos de 10 pessoas.





Madrid é das regiões mais afetadas pela Covid-19, mas ainda assim pediu ao Governo o alívio de algumas restrições. Já as regiões da Catalunha e de Leão e Castela foram as únicas que decidiram manter as restrições da fase 0.

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 213 mortos, uma ligeira descida face ao dia interior, quando se registaram 244. O número de óbitos em Espanha é agora de 26.070. Há 221.447 casos confirmados de infeção - mais 754.

Barcelona, Girona e Lleida são das cidades com mais população e, por precaução, a Catalunha não quis arriscar aliviar mais o desconfinamento e voltar a aumentar o número de casos.







A Galiza pede que seja possível viajar em toda a região e que todas as cidades desta comunidade autónoma entrem na próxima fase de desconfinamento. Já a Anadaluzia quer entrar na fase 1, mas considera que as cidades de Málaga, Rincón de la Victoria e Granada não estão preparadas para aliviar as restrições.





Valência, por sua vez, pede que sejam autorizadas as idas à praia. E o País Basco, por exemplo, quer permissão para realizar cerimónias religiosas.







Na fase 0 em que praticamente todas as regiões se encontram, pelo menos até 11 de maio, o alivio de restrições incluiu a permissão da prática de desporto ao ar livre individualmente, as caminhadas de duas pessoas - ou quatro se for com crianças - , a abertura de alguns estabelecimentos, alguns com agendamento obrigatório de clientes e o início dos serviços de "take-away" para restaurantes e cafés.







Já na fase 1 do desconfinamento, não é possível sair das províncias, mas os cidadãos podem realizar reuniões e encontros de até 10 pessoas, respeitando a distância de segurança. Os terraços dos bares também podem abrir a 50 por cento, os mercados ao ar livre terão uma capacidade de 25 por cento e as celebrações religiosas poem ter uma ocupação máxima de 30 por cento. Também as empresas com menos de 400 metros podem abrir ao público com uma redução de 30 por cento da capacidade.