Espanha regista 14.581 novos casos e 530 mortes nas últimas 24 horas

As autoridades sanitárias também contabilizaram 530 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 64.747.

O número de novos casos desceu de quinta-feira para hoje, de 17.853 para 14.581, e o de mortes subiu de 513 para 530.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha também está a descer há mais de duas semanas, tendo passado de quinta-feira para hoje de 540 para 496 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Comunidade Valenciana (691), Castela e Leão (655), Madrid (626), Andaluzia (588) e La Rioja (574).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 1.715 pessoas com a doença (1.841 na quinta-feira), das quais 378 em Madrid, 311 na Andaluzia, 262 na Catalunha e 179 na Comunidade Valenciana.

Por outro lado, baixou para 22.311 o número de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (23.500 na quinta-feira), o que corresponde a 17% das camas, das quais 4.350 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4.432), 40% das camas desse serviço.

A Espanha ultrapassou hoje o milhão de pessoas imunizadas contra a covid-19, cerca de 2,1% da população, que já receberam as duas doses das vacinas contra a covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde.