Espanha regista 15.156 novos casos e 328 mortes

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 328 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 42.619.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.643 pessoas, das quais 274 na Andaluzia, o mesmo número na Catalunha, 200 na Comunidade Valenciana e 192 em Madrid.

Em todo o país há 17.963 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 14,52% das camas, das quais 3.054 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 31,02% das camas desse serviço, números que estão a decrescer há mais de uma semana.

O nível de incidência acumulada em Espanha estabilizou hoje nos 419 casos diagnosticados (menos 34 do que no dia anterior) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Castela e Leão (770), País Basco (691), Ceuta (690), Astúrias (623), Rioja (610), Aragão (606), Melilla (571) e Cantábria (522).

O primeiro-ministro espanhol anunciou hoje que Espanha, juntamente com a Alemanha, será o primeiro país da União Europeia a ter um plano de vacinação completo, que permitirá vacinar uma "parte substancial" da população no primeiro semestre de 2021.

Pedro Sánchez acrescentou que o plano, que está a ser preparado desde setembro, será aprovado na próxima terça-feira, pelo Conselho de Ministros.

O chefe do Governo espanhol disse ainda que existem planos para aumentar em mais 10.000 o número de lugares de formação no setor da saúde, para antecipar a incorporação de novos profissionais, a fim de reforçar os serviços de saúde de todas as comunidades autónomas, que têm autonomia neste setor.

Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19, que já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.762 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (54.286 mortos, mais de 1,4 milhões de casos), seguindo-se Itália (48.569 mortos, mais de 1,3 milhões de casos), França (47.127 mortos, mais de dois milhões de casos) e Espanha (42.619 mortos, mais de 1,5 milhões de casos).