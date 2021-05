Espanha regista 16.353 novos casos e 77 mortes desde sexta-feira

Os serviços sanitários também notificaram hoje terem registado, durante o fim de semana e até hoje, mais 77 mortes atribuídas à pandemia, passando o total de óbitos para 78.293.

A incidência acumulada (contágios) manteve hoje a tendência de queda, passando dos 229 na sexta-feira para 224 casos (hoje) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (497), Navarra (332), Madrid (369) e Catalunha (298).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 817 pessoas com a doença (1.057 na sexta-feira), das quais 208 em Madrid, 162 na Catalunha e 127 na Andaluzia.

Por outro lado, subiu para 9.747 o número de hospitalizados com covid-19 (9.668), o que corresponde a 7,8% das camas, dos quais 2.323 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (2.308), o que corresponde a 23,1% das camas desses serviços.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.203.937 mortos no mundo, resultantes de mais de 152,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.