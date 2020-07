Espanha regista cinco mortes e 241 novos casos nas últimas 24 horas

O Ministério da Saúde espanhol atualizou para 28.401 o número total de óbitos com a pandemia, mais cinco do que quarta-feira, havendo 10 pessoas que faleceram na última semana com a doença.

Por outro lado, o total de pessoas infetadas desde o início da doença é de 253.056, dos quais 241 diagnosticados nas últimas 24 horas, uma ligeira descida em relação ao dia anterior.

A comunidade de Aragão é a região com mais novos casos (59), seguida da Catalunha (52), da Andaluzia (32) e de Madrid (22).

Segundo o diretor dos serviços de Alerta e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simón, 70% dos casos detetados nos surtos são de pessoas assintomáticas (com doença, mas sem sintomas).

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológica no país informa que já passaram pelos hospitais 125.660 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 150.

Em Espanha havia hoje a meio do dia 73 surtos de covid-19 que o Governo, em Madrid, considera estarem "controlados", e no caso dos de Segrià (Catalunha) e A Mariña (Galiza), os mais preocupantes, os dados indicam "uma certa estabilização".

O Ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, sublinhou que "é normal" que haja surtos nesta fase da nova normalidade.

Devido à evolução do surto na Catalunha, o Governo regional decretou a partir de hoje o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos ou de utilização pública, quer haja ou não uma distância social de segurança, com uma multa de até cem euros para quem não cumprir esta norma.

O arquipélago espanhol das Baleares, no Mediterrâneo, também vai tornar obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços públicos, interiores ou exteriores, independentemente da distância social de segurança, uma medida que deverá entrar em vigor a partir de sexta-feira ou de sábado.

As comunidades autónomas espanholas são competentes em matéria de saúde, o que inclui as medidas de luta contra os surtos de covid-19, e na maior parte do território do país a utilização de máscara não é obrigatória, se for respeitada uma distância social de segurança de 1,5 metros.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 549 mil mortos e infetou mais de 12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (132.309) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,04 milhões).

Seguem-se Brasil (67.964 mortes, mais de 1,71 milhões de casos), Reino Unido (44.517 mortos, mais de 286 mil casos), Itália (34.914 mortos e quase 242 mil casos), México (32.796 mortos, mais de 275 mil casos), França (29.936 mortos, mais de 206 mil casos) e Espanha (28.401 mortos, mais de 253 mil casos).