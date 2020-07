Espanha regista quatro mortes e novos casos mais do que duplicam

O relatório divulgado hoje com a atualização da situação epidemiológica no país atualizou para 28.396 o número total de óbitos com a pandemia, mais quatro do que terça-feira, havendo nove pessoas que faleceram na última semana.

Por outro lado, o total de pessoas infetadas desde o início da doença é de 252.513, dos quais 257 diagnosticados nas últimas 24 horas, um número que mais do que duplica o de terça-feira e que tem a ver com os surtos que apareceram nos últimos dias em várias comunidades autónomas.

A comunidade de Aragão é a região com mais novos casos (60), seguida da Catalunha (52), da Galiza (35) e de Madrid (35).

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológica no país informa que já passaram pelos hospitais 125.630 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 137.

O uso de máscara passa a ser obrigatório a partir de quinta-feira na região da Catalunha em todo o momento e em todos os espaços, interiores e exteriores, mesmo que haja distância social, para evitar novos surtos de covid-19.

As comunidades autónomas espanholas são competentes em matéria de saúde, o que inclui as medidas de luta contra os surtos de covid-19, e a utilização de máscara não era obrigatória até agora, se fosse respeitada uma distância social de segurança.

O Ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, apoiou esta medida em declarações esta manhã: "A máscara já é obrigatória, se não houver uma distância suficiente. Mas não me parece mal que a Generalitat [Governo regional catalão] reforce esta medida", disse.

O surto de covid-19 em Segrià (Catalunha), com 200.000 pessoas confinadas e mais de 500 infeções, é o que mais preocupa o ministro da Saúde, assim como o de A Mariña (Galiza), com cerca de 70.000.

"Desde 11 de maio houve 118 surtos no nosso país, dos quais, neste momento, há 67 ativos", disse Salvador Illa, ao mesmo tempo que pediu cautela aos cidadãos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (131.480) e mais casos de infeção confirmados (quase 3 milhões).

Seguem-se Brasil (66.741 mortes, quase 1,67 milhões de casos), Reino Unido (44.391 mortos, mais de 286 mil casos), Itália (34.899 mortos e quase 242 mil casos), México (32.014 mortos, mais de 268 mil casos), França (29.936 mortos, mais de 206 mil casos) e Espanha (28.392 mortos, mais de 252 mil casos).