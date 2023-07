Espanha. Sánchez promete tentar uma maioria parlamentar e formar Governo com a esquerda

, escreveu na publicação que acompanha o vídeo no X (antigo Twitter), fechando qualquer possibilidade de acordo com o Partido Popular (PP).Confiante de que depois de constituído o Parlamento, Sánchez vai propor a reeleição do Governo do PSOE em coligação com os partidos mais à esquerda.

“Agora é hora de traduzir essa maioria social numa maioria parlamentar no Congresso dos Deputados. E é o que vamos fazer assim que as Cortes forem constituídas: trabalhar para conseguir uma investidura que nos permita continuar a avançar”, acrescentou o primeiro-ministro espanhol, após rejeitar o convite do líder do PP para se reunir antes da constituição do Parlamento.





Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando.



Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.



Y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes: trabajar para lograr una… pic.twitter.com/GPNkDcV7Eb — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2023



No comunicado em vídeo, Sánchez relembrou que continua uma pergunta no ar, desde as eleições gerais:Acreditando que poderá conseguir uma maioria parlamentar, o governante recordou que





Sánchez lembrou que as sondagens revelaram que os que propõem "a revogação e o retrocesso não são a maioria" e, por isso, o país pode continuar a crescer e a gerar empregos enquanto continua a avançar nos direitos sociais e na convivência na diversidade.







"A legislatura passada foi marcada pelas adversidades derivadas da pandemia, a guerra na Ucrânia e outros contratempos e calamidades", recordou. "Agora há um horizonte diferente porque é o momento de consolidar o crescimento económico, de industrializar Espanha (...), é o momento de criar maus e melhores empregos".





O líder socialista prometeu ainda tornar a habitação “a grande causa nacional dos próximos anos e fazer de Espanha uma referência em resposta” às duas grandes revoluções, a digital e a tecnológica”.







"Agora é necessário traduzir esta maioria social numa maioria parlamentar no Congresso dos Deputados".





O líder do PP já reagiu, também nas redes sociais, declarando que ganhou as eleições e, por isso, deve liderar o processo de tomada de posse do próximo governante espanhol e a escutar os restantes partidos.





"Como vencedor das eleições, devo ouvir os restantes partidos", escreveu. "Não vou aceitar que ninguém converta em minoria metade dos espanhóis".



Feijóo frisou ainda que "ignorar milhões de cidadãos não é eleger governos, mas sim dividir o país".







Como ganador de las elecciones, mi deber es escuchar al resto de partidos.



No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles.



Marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 31, 2023







Recorde-se que o PSOE foi o segundo partido mais votado nas recentes eleições em Espanha, mas ao contrário do PP tem ainda possibilidades de conseguir os apoios parlamentares para nova investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro.



Os socialistas têm mais aliados no Parlamento do que o PP e, se chegar a acordo com todos eles, Sánchez tem possibilidade de voltar a ser primeiro-ministro, à frente de um governo de coligação PSOE/Somar.