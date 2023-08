Espanha. Sánchez rejeita proposta de Feijóo para governar durante dois anos

Foi a primeira reunião entre os dois candidatos ao executivo espanhol em quase 11 meses. Sánchez disse ter ido “para ouvir” Feijóo, uma semana depois de o rei de Espanha ter proposto o nome do líder do PP para formar Governo.No breve encontro desta quarta-feira,, evitando assim o risco de repetir as eleições em quatro meses. Após esses dois anos, seriam realizadas eleições gerais.

“Desta forma, a influência que os partidos pró-independência afirmam ter seria desativada e Espanha poderia garantir a igualdade de tratamento dos espanhóis”, explicaram fontes do PP auscultadas pelo diário espanhol El País.

No entanto, o atual primeiro-ministro rejeitou a proposta. “Infelizmente, o que eu recebi, tanto quanto entendi, foi um não”, declarou Feijóo aos jornalistas no final do encontro.





O candidato esclareceu, porém, que a sua proposta de Governo não incluía a participação de ministros socialistas. “Não propus a Sánchez a hipótese de uma coligação porque Sánchez já rejeitou essa possibilidade, não é possível enquanto ele for secretário-geral do PSOE”.



A solução apresentada incluía, assim, “profissionais de reconhecido prestígio, independentes e não militantes do PSOE”, acrescentou.







Feijóo propôs também a Sánchez um Governo de 15 ministérios que rejeitasse “os pedidos de referendo e amnistia expressados pelos partidos pró-independência” e que assinasse seis pactos: pacto de regeneração democrática; pacto para o estado de bem-estar social; pacto para recuperação económica; pacto pelas famílias; pacto nacional pela água e pacto territorial.

"Pacto" entre PP e PSOE ou "desigualdade"



Nas declarações aos jornalistas ao final da manhã, o líder do Partido Popular defendeu que só existem duas opções após as recentes eleições e a sua tentativa de investidura a 26 de setembro: ou um pacto de dois anos entre PP e PSOE, ou que “a governabilidade de Espanha permaneça nas mãos dos independentistas cujas propostas são conhecidas por aprofundarem a desigualdade entre os espanhóis”.







O secretário-geral do PSOE também levou uma proposta: que ambos os candidatos se comprometessem a reformar o Conselho Superior da Magistratura antes de 31 de dezembro, independentemente de quem governe.







A reunião desta manhã fez parte de uma ronda de contactos iniciada pelo Partido Popular para tentar obter os apoios necessários para o debate de investidura, que irá realizar-se a 26 e 27 de setembro.Após o encontro entre os líderes do PP e PSOE, Pedro Sánchez vai agora reunir-se com a direção do PSOE.