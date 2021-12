Espanha. Sistema de rastreio de contactos de risco em colapso

“Uma hora após o fim do turno, temos 12 mil chamadas para fechar contactos”, afirmou um rastreadora catalã ao jornal

Em apenas um mês, a incidência de covid-19 em Espanha aumentou cinco vezes: 609 casos por 100 mil habitantes na segunda-feira, quase 400 mil infeções a mais do que há quatro semanas. O que significa uma média de cerca de 800 mil contactos próximos que o sistema teve de acompanhar – segundo o Instituto de Saúde Carlos III, a média de contactos identificados como positivos é de dois.





A saturação na Catalunha é tal que as autoridades catalãs anunciaram que, a partir de quinta-feira, todos os contactos próximos de um caso positivo terão de ficar em quarentena durante dez dias, independentemente de estarem, ou não, vacinados. E só serão testados se apresentarem sintomas.Mas os rastreadores que acompanham os casos, numa espécie decriado para a pandemia, não conseguem alcançar todos as situações suspeitas.Na Catalunha, são 1.045 profissionais de saúde pública – que vão passar para 1.400 – e 1.136 no rastreio de casos e contactos, que conecta sete em cada dez contactos em menos de 48 horas.Se as chamadas de controlo já tinham sido reduzidas a contactos próximos, agora os testes só vão ser realizados a quem apresente sintomas e terão quarentena de dez dias. As chamadas para a linha Covid-169 ultrapassam as cinco mil por dia.Todas as comunidades estão a reforçar o número de rastreadores. O aconselhamento vai atualizar os protocolos de ação e às pessoas que tiveram resultado positivo em teste de diagnóstico será solicitada uma lista dos contactos mais próximos. Essas pessoas vão receber um SMS com a indicação para fazer teste.

Forte afluência aos centros de saúde

O colapso no sistema de rastreio está a ter impacto nos centros de saúde nos cuidados primários. Há filas na porta dos postos e é difícil marcar consultas.O presidente da Sociedade Espanhola de Médicos de Cuidados Básicos considera que “”.Os médicos de Cuidados Básicos têm de atender quem fez o autoteste de diagnóstico positivo que tem que ser confirmado por outro teste num centro de saúde –e, além disso, há muita sazonalidade de patologias respiratórias. “O que nos obriga a realizar testes de diagnósticos diferentes, ou seja, muitos exames, que demoram e nos atrasam”.Em cada caso positivo, um rastreador investe entre dez a 15 minutos na comunicação com os contactos mais próximos que foram colocados em quarentena e quase não expostos - e aqueles que reconhecem que foram a um jantar ou almoço de família.

Emergências sobrecarregadas

A saturação nos serviços de rastreio e as dificuldades no acesso aos cuidados primários acabam por levar muitas pessoas às urgências hospitalares.O presidente da Sociedade Espanhola de Medicina de Urgência e Emergência alertou, em declarações a, que “há muita saturação e sobrecarga”.“Os pacientes sabem que lá serão atendidos. Podem esperar, mas um médico ou enfermeira vai atendê-los”.