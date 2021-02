Espanha. Terceira noite consecutiva de confrontos com forças de segurança

Oitocentas pessoas protestaram contra a detenção do rapper.



Tentaram bloquear a circulação em algumas ruas e foi aí que se registaram os confrontos.



Em três dias de manifestações violentas, o número de feridos ultrapassa uma centena, sendo que mais de metade são polícias.



Já foram detidas mais de setenta pessoas, alguns conotadas com grupos extremistas.



O presidente do governo espanhol falou hoje pela primeira vez sobre os confrontos. Pedro Sánchez diz que numa democracia plena, a violência não é admissível.