Espanha. Único debate entre os 5 candidatos decorre esta segunda-feira à noite

Em Espanha realiza-se esta noite o único debate televisivo entre os principais cinco candidatos às próximas eleições gerais. Pela primeira vez, ao Presidente do Governo e aos líderes do PP, Podemos e Ciudadanos, junta-se também o Presidente do partido de extrema-direita VOX. Pode ser um debate decisivo, uma vez que as sondagens mostram que há ainda entre 25 a 30 por cento de eleitores indecisos.