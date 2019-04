10h37 - Um pequeno incidente



O jornal catalão La Vanguardia dá conta do que descreve como uma "anedota da jornada eleitoral".



Pouco antes de o socialista Pedro Sánchez votar em Madrid, um elemento do Vox entrou na sala e colocou-se perto da mesa, numa aparente tentativa de impedir o trabalho de fotojornalistas e repórteres de imagem.



A situação resolveu-se quando o presidente da mesa instou o homem a "deixar o espaço livre durante dez minutos", acrescentando que a imprensa estava ali "acreditada para trabalhar".



10h30 - Onde encontrar os dados



O Ministério espanhol do Interior disponibiliza informações atualizadas sobre o desenrolar da jornada eleitoral, a constituição de mesas eleitorais e a participação no portal resultados.eleccionesgenerales19.es.



10h10 - Rivera pede mudança



O líder do Cuidadanos exorta a uma mudança clara do governo para uma nova era.



Daniela Santiago, correspondente da RTP em Madrid

Isabel Cunha, enviada especial da Antena 1 a Espanha



Albert Rivera também votou na manhã deste domingo e lembrou que há muito em jogo nestas eleições legislativas em Espanha.Miguel Ángel Oliver, secretário de Estado espanhol da Comunicação, remete para as 14h30 (13h30 em Lisboa) o primeiro anúncio de "dados da participação", relativos às 14h00."Às 18h30 avançaremos com os dados das 18h00. Na noite eleitoral falará a porta-voz do Governo, Isabel Celaá, e o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska", acrescentou Oliver, citado pela ediçãodo jornalNo momento de votar, o número um do Podemos, Pablo Iglesias, apelou a uma elevada participação dos espanhóis nas eleições deste domingo.A enviada especial da RTP a Madrid, Fátima Marques Faria, descreveu o ambiente na capital espanhola no arranque da votação.O socialista Pedro Sánchez já votou nas eleições gerais em Espanha. Foi o primeiro dos candidatos a fazê-lo.O líder do PSOE fez um apelo à estabilidade política. Pedro Sánchez deixou, assim, um referência clara a uma maioria parlamentar.Quase 37 milhões de espanhóis vão eleger os membros das Cortes Gerais do Reino. Em causa estão os 350 assentos do Congresso dos Deputados e 208 dos 266 assentos do Senado - alguns lugares desta câmara são ocupados por inerência.As urnas abriram às 9h00 locais (8h00 em Lisboa).Este é um processo com a marca da indefinição, tendo em conta as sondagens dos últimos dias.O atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, encabeça as intenções de voto, mas o PSOE está distante de uma maioria absoluta. A chave estará nas eventuais alianças: à esquerda, com o Podemos de Pablo Iglesias, e com partidos regionais, a começar pelos independentistas catalães.Sánchez não descartou textualmente, por outro lado, um entendimento com o Ciudadanos, embora este partido se tenha proposto “expulsar do poder” os socialistas; e tenha lançado a mão aos conservadores do PP.O líder do PSOE perdeu as últimas eleições, nas quais encaixou o pior resultado da história recente do partido, com 84 assentos conquistados. Tornou-se, mesmo assim, primeiro-ministro em junho após uma moção de censura ao Governo de Mariano Rajoy apoiada pelo Podemos, pelos independentistas catalães e pelos nacionalistas bascos.Outro cenário que parece colocado de parte, a julgar pelas sondagens, é o de uma aliança tripartida entre PP, Ciudadanos e o Vox, de extrema-direita.A ascensão da extrema-direita é, precisamente, o elemento novo destas eleições. O ultranacionalista Vox, de Santiago Abascal, cuja campanha tem cavalgado as redes sociais, poderá mesmo fazer entrar 30 deputados num Parlamento de 350.O Vox entrou com estrondo no primeiro palco da política espanhola nas eleições regionais de dezembro na Andaluzia, onde obteve 11 por cento dos votos.Na sequência de uma grave recessão, acompanhada de anos de austeridade, Espanha viu a economia recuperar, de 2015 a 2017, com crescimentos superiores a três por cento. Todavia, em 2018, o PIB desacelerou para 2,6 por cento, esperando-se que abrande ainda mais, para os 2,2 por cento, em 2019.A taxa de desemprego é agora de 14,7 por cento, contra os 27 por cento do auge da crise. É a mais elevada da Europa, a seguir à Grécia. E é a maior preocupação dos espanhóis.