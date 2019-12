Espanha. Vendedor senegalês salva homem de incêndio

Sow estava a vender colares e pulseiras quando começou a ouvir gritos vindos de uma rua.

O senegalês Gorgui Lamine Sow é casado e tem uma filha de sete meses.



“Não pensei em nada. Só ouvi gritos e comecei a correr para ir ajudar”, contou Sow a El País Dentro da casa estava Álex Caudeli Webster, um homem de 39 anos, com mobilidade reduzida, que ficou cercado pelo fogo, sem conseguir sair., contou Álex.Webster foi depois levado para o hospital de La Fe, em Valência, com queimaduras no braço e na cabeça.A origem do fogo ainda está a ser investigada pela polícia, mas segundo Álex Caudeli Webster, o fogo terá começado com uma manta que ficou presa num aquecedor.O senegalês acredita que esta publicidade pode melhorar a sua situação e a da sua família. Tem o sonho de ser camionista, mas precisa de ver a sua situação regularizada.